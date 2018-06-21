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TRT World sunucusu Meral Akşener'i Fransız ırkçı politikacı Marina Le Pen'e benzetti

İyi Parti Bursa Milletvekili Adayı Suriye’de savaşın bittiğini söyleyerek, Suriyeliler’in Turkiye’yi istila ettiğini iddia etti.

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TRT World’ün Newsmakers programına katılan İyi Parti Bursa Milletvekili Adayı Ahmet Erozan, aday olduğu kentin Suriyeliler tarafından istila edildiğini söyledi.

Sunucu Imran Garda, Milletvekili Adayının söylediklerinin, Fransa'da politikacı Marina Le Penn'in yabancılar hakkında, Almanya'da AFD’nin (aşırı sağcı parti) Türkler hakkındaki açıklamalarını hatırlattığını belirtti. 

Suriye'de savaşın bittiği iddiasında ısrar eden Erozan, istila gafından geri adım atarak, Suriyelileri evlerine dönmeye ikna edeceklerini söylemek zorunda kaldı.

Kaynak: TRT Haber

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