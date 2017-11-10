TRT World ekibine Myanmar'da hapis cezası

2 hafta önce gözaltına alınan TRT World çalışanı iki gazeteci ve onların iki yardımcısı bugün çıkarıldıkları mahkemede 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

TRT World ekibi, çekimler sırasında insansız hava aracı (drone) kullandıkları ve bu nedenle yasaları çiğnedikleri gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Myanmarlı emniyet yetkilisi Sann Aung yaptığı açıklamada, TRT World için çalışan ve parlamento binası yakınlarında drone ile görüntü aldıkları iddiasıyla 27 Ekim'de gözaltına alınan gazeteciler Singapurlu Lau Hon Meng ve Malezyalı Mok Choy Lin ile Myanmar vatandaşı şoför ve yerel gazeteci Aung Naing Soe'nin başkent Nepido'da mahkeme karşısına çıktığını belirtti.

Sann Aung, gazetecilerle sürücünün yasalar uyarınca ikişer ay ağır hapis cezasına çarptırıldığını belirtti.

Emniyet yetkilisi Sann Aung, söz konusu kişilerin, İthalat ve İhracat Kanunu çerçevesinde ülkeye izinsiz olarak drone sokmak suçlamasından da 16 Kasım'da tekrar hakim karşısına çıkacaklarını söyledi.

Suçlu bulunmaları halinde sanıklar, 3 yıla kadar hapis ya da para cezası alabilecek.

Gazetecilerden Aung Naing Soe’nın annesi Daw Thandar, oğlunu cezaevinde ziyaret edemediğini belirterek, "Verilen ceza, saçmalık. Ülkemizdeki drone'lardan hiçbiri ruhsatlı değil. En azından oğlum ve şoför serbest bırakılmalı zira onlar drone'un sahibi değiller." dedi.

Gözaltına alınmasının ardından Yangon'daki evine baskın yapılan Aung Naing Soe'nin bilgisayarına el konulduğu kaydedildi.

Belgesel yapımcısı serbest muhabirlerin gözaltına alınmasından 4 gün sonra TRT World'den yapılan açıklamada, Myanmar Enformasyon Bakanlığının çekim konusunda önceden bilgilendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Ekibimiz, bir parlamento üyesiyle röportaj yaptıktan sonra drone ile başkentteki parlamento binasını görüntülemek istedi. Drone'u uçurmadan önce güvenlik yetkilileri tarafından gözaltına alındılar." bilgisi paylaşıldı.

Ülkede 1 milyon Müslüman yaşıyordu

Myanmar'da 2016 yılı Ekim ayından bu yana Arakanlı Müslümanlara yönelik askeri operasyonlar yürütülüyor. Arakanlı Müslümanların sığındığı Bangladeş'te ise 800 bin kişiyi barındıracak bir mülteci kampı inşa ediliyor.