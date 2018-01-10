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Buradasınız : » » TRT World ekibi, İdlib'deki trajediyi görüntüledi

TRT World ekibi, İdlib'deki trajediyi görüntüledi

TRT World ekibi, Esed rejiminin Astana ve Soçi süreçlerine darbe vuran saldırılarına hedef olan İdlib'deki son durumu görüntüledi.

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Suriye'de rejim güçlerinin, çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib'e saldırıları sürüyor.

Barış sürecini baltalayan son saldırılarda 30 sivil hayatını kaybetti, 115 kişi yaralandı. 

TRT World ekibi saldırılar sonrası harabeye dönen kenti görüntüledi.

Görgü tanıkları, saldırı sonrası yaşadıkları şoku anlattı.

Sivil savunma ekibinden biri, "Patlamayı duyduktan sonra olay yerine geldik ve çok büyük bir trajediyle karşılaştık, bina tamamen yıkılmış, ölenlerin çoğu çocuk, mahallede yaşayanların çoğu yaralı. Yaralıları çıkarmak için saatlerce uğraştık."  diye konuştu.

"Eve füze girdi"

Saldırılardan en fazla etkilenenler yine çocuklardı. 

İdlib'de trajediden etkilenen bir çocuk da, "Babam abdest almaya gitti eve füze girdi, baba baba dedim kimse cevap vermedi. Odaya girdim baktım duvar yıkılmış, bağırdım sonra sivil savunma geldi beni kurtardı." dedi.

Artan saldırılar nedeniyle İdlib'in kuzeyine yönelik göç hareketi ivme kazandı.

Kaynak: TRT Haber
 

Etiketler: TRT World, TRT, suriye, idlib
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