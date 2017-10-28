TRT World çalışanları Myanmar'da gözaltına alındı

Arakanlı Müslümanlara uyguladığı baskıyla gündemden düşmeyen Myanmar şimdi de bu olayları görüntülemek isteyen gazetecileri hedef alıyor.

Myanmar yönetiminin yeni mağduru TRT World ekibi oldu. TRT World adına Arakan’da yaşananları belgeselleştirmeye çalışan ekip, izinsiz çekim yaptıkları iddiasıyla Myanmar yetkililerince başkent Yangon'da Parlamento yakınlarında gözaltına alındı.

Myanmarlı bir milletvekilinden randevu alan gazeteciler Singapur asıllı Lau Hon Meng ve Malezya asıllı Mok Choy Lin, ekibin tercümanı ve şoför görüşmeye giderken gözaltına alınarak polis karakoluna götürüldü.

Gözaltına alınma gerekçeleri

Ekibin, Myanmar Parlamentosu yakınlarında drone ile izinsiz görüntü aldıkları ileri sürüldü.

Oysa, belgesel çekimi için kamuya açık alanlarda görüntü alınması kadar doğal bir şey yoktu...

Polis yetkilileri, gazetecilerin ihracat yasasına aykırı olarak ülkeye yasadışı yollardan drone götürmekle suçlanacaklarını kaydetti.

İddianamenin hazırlanmasının 10 gün sürebileceği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı devreye girdi

Evine yapılan polis baskınında gazeteci Aung Naing Soe'nin bilgisayarına ve taşınabilir belleğine el konulduğu öğrenildi.

Vizelerinde herhangi bir sorunun bulunmadığı gazetecilerin serbest bırakılması için Türk Dışişleri Bakanlığı da devreye girdi.

Arakanlı Müslümanlar Bangladeş'e kaçıyor

Myanmar askeri cuntayla yönetilirken 1982'de çıkarılan bir yasayla Arakanlı Müslümanlara vatandaşlık verilmesi için atalarının 1823'den önce bu ülkede yaşadığını ispatlamaları şartı getirildi. Bu nedenle nesillerdir Arakan'da yaşayan Müslümanlara vatandaşlık verilmiyor. 53 milyon nüfuslu ülkede yaşayan 1.1 milyon Müslüman'ın birçok hakkı kısıtlanmış durumda.

2012'deki şiddet olaylarından sonra 120 bin Arakanlı Bangladeş ve diğer bölge ülkelerine sığındı. Bangladeş'teki Arakanlı göçmen sayısı 400 bini aştı.

Kaynak: TRT Haber