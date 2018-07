Dünya » TRT World 15 Temmuz kitabını 5 dilde yayımladı Buradasınız : Ana Sayfa

TRT World 15 Temmuz kitabını 5 dilde yayımladı

15 Temmuz darbe girişiminin iç ve dış dinamiklerinin ele alındığı "History and Memory: TRT World in the Face of July 15 Coup" adlı kitap, 5 dilde yayımlandı.

10 Temmuz 2018 Salı 14:44