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TRT Muhabiri Mehmet Akif Ersoy Ramallah'ta çatışmaların ortasından son durumu aktardı

TRT Muhabiri Mehmet Akif Ersoy ve ekibi Ramallah'ta Cuma namazı sonrası protesto ve çatışmaların tamda ortasından Filistinlilerin haklı direnişlerini ve yaşananları anbean aktardı.

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TRT Muhabiri Mehmet Akif Ersoy Ramallahta çatışmaların ortasından son durumu aktardı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararına tepkiler sürüyor. Batı Şeria ve Kudüs'te Cuma namazı sonrasında Filistinliler kararı protesto ettiler. İsrail güvenlik güçleri eylemcilere gerçek mermi kullandı.

Detayları Ramallah'ta çatışmaların yoğunlaştığı noktadan TRT Haber muhabiri Mehmet Akif Ersoy ve ekibi protestoların ve çatışmaların tam da ortasından Filistinlilerin haklı direnişlerini ve gün içerisinde yaşananları anbean aktardı.

İsrail askerlerinin siper aldığı ve Filistinli gençlerin barikat kurduğu alanın bulunduğu noktadan İsrail askerlerinin uyarıları altında gelişmeleri aktaran Mehmet Akif Ersoy ve ekibi İsrail güvenlik güçlerinin basın mensuplarının görevlerini yapmalarına izin vermemesine rağmen canlı yayınla gelişmeleri aktardı.

Birçok bölgede benzeri görüntülerin yaşandığı Filistin'de İsrail askerleri taş atan gençlere gerçek mermi kullanarak müdahale etti.

Etiketler: trt haber, son dakika, Ramallah, Mehmet Akif Ersoy, kudüs
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