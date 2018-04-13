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Buradasınız : » » TRT Kürdi radyosu Afrinlilerin gözü kulağı oldu

TRT Kürdi radyosu Afrinlilerin gözü kulağı oldu

TRT Kürdi radyosu Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı ilk günden itibaren Afrin'deki Kürt kökenli vatandaşları bilgilendiren bir merkez haline geldi.

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TRT Kürdi radyosu Afrinlilerin gözü kulağı oldu

TRT Kürdi Kanal Koordinatörü Mustafa Ekici, Kürtçe radyoları sayesinde Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı ilk günden itibaren Afrin'deki Kürt kökenli vatandaşları bilgilendirdiklerini belirterek, halkın da yayınlarına yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.

Ekici yaptığı açıklamada, TRT Kürdi olarak Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları sırasında çok başarılı işler ortaya çıkardıklarını söyledi.

Bu başarının temelinden 2 önemli nedenin olduğunu ifade eden Ekici, "Bunlardan ilk tabii ki arkadaşlarımızın fedakarlığıydı. İkincisi ise dil avantajı nedeniyle halka rahat erişebilmemizdi" dedi.

Ekici, sahadaki kolluk görevlilerinin de desteğiyle halkı doğru bilgilendirdiklerini ifade ederek, bu süreçlerde sahadan haber veren ve halkın nabzını tutan bir habercilik anlayışı benimsediklerini kaydetti.

Bu süreçte önceliklerini de halkın ihtiyaçları ve sevinçleri olarak benimsediklerine dikkati çeken Ekici, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz TRT Kürdi olarak hem televizyon hem de radyo yayını yapıyoruz. Radyo yayınında söz konusu bölgelere ağırlık verdik. Kürtçe radyomuz sayesinde Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı ilk günden itibaren Afrin'deki Kürt kökenli vatandaşları bilgilendiren bir merkez haline geldik.

Afrin'deki halk yoğun şekilde alaka gösterdi yayınlarımıza. Yaptığımız haberlere çok büyük destek dönüşleri aldık. Tarafımıza yapılan geri dönüşlerde, Türkiye'nin düzen kurucu bu harekatının halktan çok büyük kabul gördüğünü gözlemledik. Gerçekten Afrin halkı, Türkiye'yi yabancı görmüyor. Bunu mesajlarıyla da sık sık dile getirdiler."

Kaynak: AA 

Etiketler: TRT Kurdi, afrin
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