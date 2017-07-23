TRT Haber ekibi Sri Lanka'da

Sultan Abdülhamid Han'ın ismi Başkent Kolombo'daki bir sokakta yaşatılıyor.

Nüfusunun yüzde 9'u müslüman olan ülkede aynı anda 10 bin kişinin ibadet edebileceği bir cami bulunuyor.

İşte TRT ekibinin Sri Lanka izlenimleri...