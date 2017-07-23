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TRT Haber ekibi Sri Lanka'da

Türkiye ile ilişkilerin son dönemde arttığı Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Sri Lanka'da Türk ve Müslüman izleri bulunuyor.

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TRT Haber ekibi Sri Lankada

Sultan Abdülhamid Han'ın ismi Başkent Kolombo'daki bir sokakta yaşatılıyor.

Nüfusunun yüzde 9'u müslüman olan ülkede aynı anda 10 bin kişinin ibadet edebileceği bir cami bulunuyor.

İşte TRT ekibinin Sri Lanka izlenimleri...

Etiketler: sri lanka, müslüman, cami, kırmızı cami, trt haber
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