TRT Haber, Arakanlı Müslümanların yaşam mücadelesi verdiği kamplardaydı

Myanmar’daki saldırılardan kaçıp Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanlar, Bangladeş'teki kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

Arakanlı Müslümanlar, bir taraftan yurtlarından edilmenin, yakınlarını kaybetmenin acısıyla, diğer yandan zor kamp şartlarına rağmen hayatlarına zorluklarla devam ediyor.

TİKA her gün yemek dağıtımı yapıyor

Türkiye'nin bölgeye ulaştırdığı yardımlarla ayakta kalmaya çalışan Arakanlı Müslümanlar, kendilerine yardım elini uzatan Türkiye'ye minnettar.

TİKA her gün 7 bin aileye yemek dağıtımı yapıyor. Türkiye bölgeye 50 yataklı sahra hastanesi inşa ediyor.

TRT Haber, Arakanlı Müslümanların yaşam mücadelesi verdiği kampları gezdi.

Arakanlı Müslümanların çilesi bitmiyor

Myanmar’da ordunun ve Budist fanatiklerin saldırılarından kaçarak 25 Ağustos’tan beri Bangladeş’e gelen Arakanlı Müslümanların sayısı Birleşmiş Milletler rakamlarına göre 633 bine ulaştı.​

1990’lı yıllardan bu yana Bangladeş’e gelenlerle sayıları 1 milyona yaklaştığı belirtilen Arakanlı Müslümanlar, Bangladeş’in güney ucunda ve Myanmar sınırı yakınındaki Cox’s Bazar bölgesindeki kamplarda zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor.

Saldırılar nedeniyle yanlarına neredeyse hiçbir şey alamadan canlarını kurtarmak için kaçan Arakanlılar uluslararası yardım kuruluşlarının dağıttığı yardımlarla hayatta kalmaya çabalıyor.

Kaynak: TRT Haber



