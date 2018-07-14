TRT ekibine Yunanistan'da keyfi gözaltı

Sınırın Yunanistan tarafında Gümülcine yakınlarındaki Dedeağaç bölgesinde 15 Temmuz yayınları için hazırlık yapan TRT Haber ekibi, Yunanistan güvenlik güçlerince yaka paça gözaltına alındı.

15 Temmuz yayınları için hazırlık yapan TRT Haber ekibi, bölgede gerçekleştirdikleri canlı yayın testi gerçekleştirdi.

Test sonrası kaldıkları otele doğru hareket eden ekibin Yunanistan güvenlik birimlerince yolu kesildi. Hiçbir gerekçe gösterilmeden yaka paça araçtan çıkarılarak tüm iletişim araçlarına el konuldu.

Gözaltına alınma biçimlerinin çok sert olduğunu anlatan TRT Haber muhabiri Fatih Sabuncu, "Araç üzerine yatırılarak hiçbir sorgu sual yapılmadan arandım. Neden yaptıklarını sorduğumuzda da bir cevap alamadık. Yaka paça gözaltına alınarak ayrı ayrı araçlara bindirildik." dedi.

Polis merkezinde 3 saat boyunca sorguya çekildiklerini anlatan Sabuncu ayrı ayrı odalarda sorguya alındıklarını söyledi.

Polis merkezinde gözaltına alınmalarının hangi sebepten olduğu sorusunu polislere yönelttiklerini dile getiren Sabuncu, "Sebebini sorduk, bize çok komik bir şekilde rutin bir kontrol yaptık dediler." dedi.

Sabuncu, yapılan gözaltının yasaklı bir iş yapıldığı için değil keyfi bir uygulama ile yapıldığı kanısında olduklarını belirtti.

Kaynak: TRT Haber