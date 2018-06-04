Trafikte akıllı saatine baktı, 310 dolar ceza geldi

BBC'nin haberine göre, Nisan ayında Ontario'da Guelph Üniversitesi Kampüsü'nde kırmızı ışıkta beklerken akıllı saatine bakan Victoria Ambrose'u fark eden polis, gence trafik cezası kesti.
Olayın taşındığı mahkeme, Ambrose'un Ontario sürücü yasasını çiğnediğine, 310 dolar para cezasının yerinde olduğuna hükmetti.
Ambrose'un kırmızı ışıkta beklerken saatin kaç olduğuna baktığı yönündeki savunmasını kabul etmeyen hakim, "kişinin bileğine sarılı cep telefonuna" benzettiği akıllı saatlerin dikkati dağıttığına kanaat getirdi.
Kaynak: AA