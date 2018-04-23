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Buradasınız : » » Toronto'da bir araç yayaların arasına daldı: 9 ölü, 16 yaralı

Toronto'da bir araç yayaların arasına daldı: 9 ölü, 16 yaralı

Kanada'nın Toronto kentinde bir minibüsün yayaların arasına dalması sonucu en az 9 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan sürücü yakalanarak gözaltına alındı.

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Torontoda bir araç yayaların arasına daldı: 9 ölü, 16 yaralı

Toronto polisi tarafından yapılan açıklamada, kent merkezinde yayaların yoğunlukta olduğu Yonge Caddesi ile Finch Bulvarı'nın kesiştiği alanda, yayaların arasına bir aracın girmesi sonucu 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Toronto Polis Sözcüsü Meaghan Grey, polis ekipleri gelmeden aracın olay yerinden kaçtığını, bir süre sonra sürücünün yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Yerel saat ile 13.30'da meydana gelen olayın neden gerçekleştiği konusunda bilgi vermek için erken olduğunu belirten Grey, incelemelerin devam ettiğini kaydetti.

Bölgede bazı yollar trafiğe kapatılırken, metro seferlerinin de durdurulduğu belirtildi.

Toronto G7 ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanlarının toplantısına ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: DHA

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