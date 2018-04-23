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Buradasınız : » » Toronto'da bir araç yayaların arasına daldı: 10 ölü, 15 yaralı

Toronto'da bir araç yayaların arasına daldı: 10 ölü, 15 yaralı

Kanada'nın Toronto kentinde bir minibüsün yayaların arasına dalması sonucu en 10 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan sürücü yakalanarak gözaltına alındı.

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Torontoda bir araç yayaların arasına daldı: 10 ölü, 15 yaralı

Toronto polisi tarafından yapılan açıklamada, kent merkezinde yayaların yoğunlukta olduğu Yonge Caddesi ile Finch Bulvarı'nın kesiştiği alanda, yayaların arasına bir aracın girmesi sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Toronto Polis Sözcüsü Meaghan Grey, polis ekipleri gelmeden aracın olay yerinden kaçtığını, bir süre sonra sürücünün yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Olayın nedeni henüz bilinmiyor. Polis, eylemi kasıtlı yaptığını düşündükleri 25 yaşındaki Alek Minessian'ın suç kaydı olmadığını açıkladı.

Kanada televizyonu, hükümet kaynaklarına dayanarak Minassian'ın terör bağlantısının olmadığını bildirdi. 

Bölgede bazı yollar trafiğe kapatılırken, metro seferlerinin de durdurulduğu belirtildi.

Toronto G7 ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanlarının toplantısına ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: DHA

Etiketler: Toronto, araç, kaza, yaya yolu
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