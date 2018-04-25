Toronto saldırısının zanlısından gizemli Facebook mesajı

Alek Minassian'ın saldırı öncesi Facebook sayfasında "Incel" (Mecburi Bekarlığa İsyan) adlı harekete atıf yaptığı ve 2014'te kendisiyle birlikte olmayı reddeden kadınlara yönelik intikam saldırılarında 6 kişiyi öldüren Amerikalı Elliott Rodger'ı övdüğü ortaya çıktı. "Mecburi Bekarlığa İsyan", halen Reddit'te (sosyal medya haber platformu) yasaklı bir grup.

Elliott Rodger'ın da mensubu olduğu bu gruba mensup kişiler bilgisayar ortamında cinsel yaşamlarının yetersizliğinden ve kadınlara cazip gelmemekten şikayet ediyor ve bu durumdan sık sık kadınları sorumlu tutuyorlardı.

Yetkililer bu aşamada saldırının esas nedeninin kadınlara duyulan öfke olduğunu söylemiyor ama bu ihtimal göz ardı edilmiyor.

Ölen ya da yaralananların büyük çoğunluğu kadın

Toronto'daki saldırıyı soruşturan Komiser Graham Gibson, hayatını kaybedenlerin ve yaralananların büyük çoğunluğunun kadın olduğunu söyledi.

Graham Gibson'ın yaptığı açıklamaya göre yaşamını yitirenlerin en genci 20'li, en yaşlısı ise 80'li yaşlarda.

Şu ana kadar hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklanmadı.

Kaynak: Reuters