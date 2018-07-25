Tokyo 2020 Olimpiyatları için sıcak hava önlemleri alınacak

Japonya, artan sıcaklıkların insan ölümlerine neden olan boyuta ulaşması nedeniyle zor günler yaşıyor.

Artan sıcaklıkların 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kadar şiddetini artırarak devam edeceğinin belirtilmesi üzerine, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) bazı önlemler almak için çalışmalara başladı.

Önleme planı hazırlandı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, sporcuları, taraftarları ve olimpiyatlarda görevli işçileri korumak için ayrıntılı bir sıcaklıklara karşı önleme planı hazırladı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi sözcüsü, "ilk adımın yarışma programında belirli zamanlarda ve etkinliklerde sporcuların refahını sağlamak için gerçekleştirildiğini göreceksiniz" dedi.

Tokyo Üniversitesi profesörü Makoto Yokohari, bu yılın başlarında, oyunlarda, "maraton koşusunun tarihinin en kötü koşullarından bazılarını" getirebileceği uyarısında bulunmuştu ve "bu tür bir sıcaklık ve nemde asla koşmamalısınız" demişti.

Yokohari ayrıca, maraton koşusunu açık güneşli günlerde “aşırı derecede tehlikeli” olarak değerlendiriyor.

Japonya'da artan sıcaklıklar

Tokyo'nun kuzeyindeki Kugayama'da 41,1 derece ölçülen hava sıcaklığı, ülke tarihindeki en yüksek sıcaklık değeri olarak kayıtlara geçmişti.

Sıcaklık ülkenin merkezindeki Nagoya'da 39, başkent Tokyo'da da 37 dereceye kadar çıkmıştı.

Japonya Meteoroloji Dairesi, ülkeyi kasıp kavuran sıcak havayı "doğal afet" ilan etmişti.

Japonya merkezli haber ajansı Kyodo'nun, Yangın ve Afet Yönetimi Ajansı'na dayandırdığı haberine göre, ülke tarihinin en yüksek sıcaklığının ölçüldüğü Japonya'da 9-22 Temmuz tarihlerinde 77 kişinin yaşamını yitirdiği, 30 binden fazla kişinin ise hastanelere gittiği belirtilmişti.

Kaynak: CNN