Time dergisinden Trump ve Putin'in birbirine dönüştüğü kapak

ABD basını, hafta başında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleşen Trump ile Putin arasındaki zirveyi konuşmaya devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanan haftalık haber dergisi Time, 30 Temmuz'da piyasaya çıkaracağı yeni sayısında Trump ve Putin'in yüzlerini birleştirdi. İllüstrasyon sanatçısı Nancy Burson tarafındanj oluşturulan görsel, "Zirve krizi" başlığı ile yayımlanacak.

Time dergisi Twitter'dan paylaştığı illüstrasyon çalışmasında, "Trump, Putin ile bir zirve istiyordu. Beklediğinden fazlasını aldı" mesajını verdi.

TIME’s new cover: Trump wanted a summit with Putin. He got way more than he bargained for https://t.co/sUu9gGKmmP pic.twitter.com/qq6iOjlis1