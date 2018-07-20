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Time dergisinden Trump ve Putin'in birbirine dönüştüğü kapak

ABD merkezli dünyaca ünlü Time Dergisi, yeni sayısının kapağında, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yüzünü değiştirdi.

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Time dergisinden Trump ve Putinin birbirine dönüştüğü kapak

ABD basını, hafta başında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleşen Trump ile Putin arasındaki zirveyi konuşmaya devam ediyor. 

Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanan haftalık haber dergisi Time, 30 Temmuz'da piyasaya çıkaracağı yeni sayısında Trump ve Putin'in yüzlerini birleştirdi. İllüstrasyon sanatçısı Nancy Burson tarafındanj oluşturulan görsel, "Zirve krizi" başlığı ile yayımlanacak.

Time dergisi Twitter'dan paylaştığı illüstrasyon çalışmasında, "Trump, Putin ile bir zirve istiyordu. Beklediğinden fazlasını aldı" mesajını verdi. 

 


Göçmen politikası eleştirisi

Time dergisi bir önceki sayısında Trump'ın göçmen çocukları ailelerinden ayıran "Sıfır Tolerans" politikasını eleştiren bir kapakla yayımlanmıştı. 

 

Kaynak: CNN

Etiketler: yüz, Trump, TIME dergisi, Putin
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