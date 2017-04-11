  • 11 NISAN 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 11º
Hafif Sağanak Yağışlı
Hafif Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.715
    EURO 3.944
  • BIST 91417.42
    ALTIN 151.224
Buradasınız : » » Tillerson'ın Moskova'da ineceği havalimanında yangın

Tillerson'ın Moskova'da ineceği havalimanında yangın

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Rusya ziyareti öncesi, uçağının ineceği havaalanında çıkan yangın, paniğe neden oldu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Tillersonın Moskovada ineceği havalimanında yangın

Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Rusya ziyareti öncesi, uçağının ineceği havaalanında yangın çıktı.

Tillerson, İtalya'da G7 ülkeleriyle Suriye konulu toplantının ardından Moskova'ya hareket etti.

Tillerson'un Moskova'ya ulaşmasına kısa süre kala, uçağının inmesi planlanan Vnukovo Havalimanı'nda gökyüzünü dumanlar kapladı.

Kısa süren paniğin ardından dumanların havalimanı çevresinde kuru otların ve çöplerin yakılmasından kaynaklandığı anlaşıldı.

Amerikan Dışişleri Bakanı'nın uçağı kısa bir süre sonra havaalanına güvenli bir iniş yaptı.
 

Etiketler: abd, tillerson, Moskova, vnukovo havalimanı, yangın
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER