Tillerson'ın Moskova'da ineceği havalimanında yangın

Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Rusya ziyareti öncesi, uçağının ineceği havaalanında yangın çıktı.

Tillerson, İtalya'da G7 ülkeleriyle Suriye konulu toplantının ardından Moskova'ya hareket etti.

Tillerson'un Moskova'ya ulaşmasına kısa süre kala, uçağının inmesi planlanan Vnukovo Havalimanı'nda gökyüzünü dumanlar kapladı.

Kısa süren paniğin ardından dumanların havalimanı çevresinde kuru otların ve çöplerin yakılmasından kaynaklandığı anlaşıldı.

Amerikan Dışişleri Bakanı'nın uçağı kısa bir süre sonra havaalanına güvenli bir iniş yaptı.

