Tillerson'dan sonra müsteşarı da koltuğundan oldu

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un görevden alınmasının ardından kendisiyle Afrika seyahatinde olan Müsteşar Steve Goldstein'ın da görevine son verildi.

Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın bugün işine son verilen Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Steve Goldstein'in yerine sözcü Heather Nauert'i vekil olarak atadığını açıkladı.

Goldstein, Tillerson'un görevine son verilmesinin hemen ardından yazılı bir açıklama yaparak "Bakan, Başkan ile bu sabah henüz görüşmedi ve (görevden alınmasının) sebebini bilmiyor." demişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden alarak yerine ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Mike Pompeo'yu getireceğini açıklamıştı.

Trump, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Tillerson'a hizmetlerinden ötürü teşekkür ederek, Pompeo'nun, ABD'nin yeni dışişleri bakanı olacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA