Tillerson'dan Katar'ın terörle mücadele adımlarına övgü

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Katar'ın terörle ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında son günlerde attığı adımlardan övgüyle bahsederek, "Ortaya koydukları çabadan memnunuz." dedi.

Tillerson, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alawi bin Abdullah ile Washington'daki görüşmesinden önce basın mensuplarına Katar krizi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Rex Tillerson, "Geçen hafta (Körfez ülkelerine) yaptığımız ziyaretle birlikte bazı olumlu adımların olduğunu söyleyebiliriz. Katarlılar (terörle mücadele) mutabakatına bağlı şekilde ilerlemeye devam ediyor, terörizmin finansmanı konusuna dokunmaya başladılar ve bu mutabakatı uygulama konusunda agresif durumdalar. Ortaya koydukları çabadan memnunuz." şeklinde konuştu.

Katar'ın diğer 4 ülkeyle krizin çözümü konusunda oturup konuşmaya hazır olduğunu gösterdiğini belirten Tillerson, bununla birlikte tüm ülkelerin egemenlik haklarına saygı duyulması konusunda Katar'ın duruşunu ortaya koyduğunu da dile getirdi.

"Katar'ın iyi niyet göstergesi"

"Umarım 4 ülke, Katarlılar üzerinde olumsuz etkileri olan bu ambargonun kaldırılması konusunda bunu bir iyi niyet göstergesi olarak değerlendireceklerdir." ifadesini kullanan Tillerson, söz konusu ülkelerin bu adımı atmasının da ayrıca bir iyi niyet göstergesi olacağını söyledi.

Katar'a ambargo uygulayan 4 ülkenin şu ana kadar attığı adımlarla ilgili hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadığı şeklindeki soruya Tillerson, bundan sonra bu ülkelerin olumlu adımlar atacağına inandığını şeklinde cevap verdi.

Tillerson, geçen hafta Katar, Suudi Arabistan ve Kuveyt'i kapsayan Körfez turuna çıkmış ve Katar krizinin çözümü konusunda diplomatik temaslarda bulunmuştu.

Katar resmi ajansı QNA'nın dünkü haberine göre, Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani, "teröristlerin, terör suçlarının, terör yapılanmalarının tanımı ve terör finansmanı ile mal varlıklarının dondurulması konularını kapsayan terörle mücadele hakkındaki bazı kanunların değiştirilmesini" öngören kararname yayımlamıştı.

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı. Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.