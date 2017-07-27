Tillerson'dan istifa iddialarına cevap

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, istifa edeceği yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

Bakan Tillerson, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmesinden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Bakan olarak pozisyonunuzu korumaya devam edecek misiniz? şeklindeki bir soruya Tillerson, "Hiçbir yere gitmiyorum. Başkan (Trump) istediği sürece buradayım." yanıtını verdi.

Tillerson, Trump ile arasındaki ilişkilerin şu anda iyi olduğunu, kamuoyundaki istifa iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Önceki günkü basın brifinginde ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de "Bakan Tillerson'ın görevine devam ettiğini" ve "daha yapacak çok işlerinin olduğunu" belirtmişti.

Tillerson-Hariri görüşmesi

Öte yandan Tillerson'ın, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'den önce Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmeden önce kameraların karşısına çıkan Tillerson ile Hariri, iki ülke arasındaki ilişkilerin kapsamlı olarak değerlendirileceği verimli bir fikir alışverişi yapacaklarını dile getirdi.