ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD'nin YPG'ye ağır silah vermediğini dolayısıyla da geri alacağı bir şey olmadığını söyledi.
Ayrıntılar geliyor...
Tillerson: YPG'ye ağır silah vermedik, dolayısıyla geri alınacak bir şey yok
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: ABD yöneticileri alemi kör, herkesi sersem sanmaktan vazgeçmeli
Afrin'de 5 köy daha YPG/PKK'dan arındırıldı
Milli Savunma Bakanı Canikli: Mattis, YPG'yi PKK'ya karşı savaştırabileceklerini söyledi
Ankarakart kullananlara "kredi kartı" müjdesi
Çinli hırsız tuğlayı mağaza vitrini yerine suç ortağının kafasına attı
Rus kargo kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı
Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkımı için ruhsat verildi