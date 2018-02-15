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Tillerson: YPG'ye ağır silah vermedik, dolayısıyla geri alınacak bir şey yok

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD'nin YPG'ye ağır silah vermediğini dolayısıyla da geri alacağı bir şey olmadığını söyledi.