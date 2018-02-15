Tillerson: YPG'ye ağır silah vermedik, dolayısıyla geri alınacak bir şey yok

ABD'den YPG/PKK terör örgütüne destekle ilgili çelişkili açıklamalar peş peşe geldi. Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye ziyareti öncesinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'taydı. Burada, Devlet Başkanı Mişel Avn'la görüşen Tillerson, daha sonra Avn'la kameraların karşısına geçti.

Hizbullah terör örgütüyle ilgili konuşan Tillerson, ardından YPG/PKK terör örgütüyle ilgili skandal bir açıklama yaptı.

Türkiye ile kaygılarının ve hedeflerinin ortak olduğunu, yalnız kullanılan yöntemlerde farklılaşıldığını söyleyen Tillerson, "YPG'ye asla ağır silah vermedik, dolayısıyla da geri alınacak bir şey yok" dedi.

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Tillerson ayrıca, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayarak DEAŞ'la mücadeleye önemli destek verdiğini söyledi.

Oysa Washington'ın YPG/PKK'nın paravanı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) tırlar dolusu silah yardımı defalarca görüntülenmiş, Amerikan yönetiminden de, "DEAŞ'la mücadele dışında kullanırlarsa silahları geri alırız" açıklaması gelmişti.

Son olarak Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD'li mevkidaşı James Mattis'in dün Brüksel'de yaptıkları görüşmede kendisine, YPG'yi PKK'ya karşı savaştırabileceklerini söylediğini ancak bunun mümkün olmadığını açıklamıştı.

Lübnan'da karşılanmadı

Öte yandan, Lübnan Devlet Başkanı ile görüşmek için başkanlık sarayına giden Tillerson, burada dakikalarca muhataplarını beklemek zorunda kaldı. Devlet Başkanı Mişel Avn'la görüşmek için Beyrut'taki Baabda Sarayı'na giden Tillerson, Lübnanlı mevkidaşı tarafından karşılanmadı.

Daha sonra görüşmenin yapılacağı odaya geçen Tillerson’ın bu kez de masasına su bile koyulmaması dikkat çekti. ABD'li bakan burada bir süre Devlet Başkanı Avn'ı bekledi.

Lübnan Devlet Başkanı Avn'ın gecikmeli olarak salona gelmesiyle görüşmeye geçildi.

Bu ilginç olay üzerine Lübnan tarafı, Amerikalı bakanın protokol müdürü tarafından karşılandığı ancak biraz erken geldiği için beklediği savunmasını yaptı.

Lübnan, ABD’nin askeri olarak büyük miktarda yardım yaptığı ülkelerin başında geliyor. Ancak iki ülke arasında, Hizbullah'ın Lübnan'da siyasi etkinliğinin bulunması ve Washington'ın Hizbullah'ı terör örgütü kabul etmesi nedeniyle gerginlik yaşanıyor.

ABD’nin 2019 yılında YPG’ye ayırdığı bütçe 550 milyon dolar.



Bugüne kadar 25 bin teröristi eğiten ABD 30 bin kişilik terör ordusu kurmak istiyor.



Peki ne için, kime karşı?https://t.co/O8uVK2tkkA pic.twitter.com/0KRMWcE9nK — TRT HABER (@trthaber) 13 Şubat 2018

Kaynak: TRT Haber, Reuters