Tillerson ve Lavrov telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bakan Rex Tillerson'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesinde Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatının Suriye'nin İdlib kentindeki soruşturmasını konuştuklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Geçici Sözcüsü Mark Toner, Tillerson ile Lavrov'un telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Bu görüşmede, Tillerson'ın 12 Nisan'da Moskova'ya yaptığı ziyarette konuşulan konuların devamının ele alındığı belirtilen açıklamada, "4 Nisan'da Suriye'de kullanılan kimyasal silahlar ve devamında Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatının başlattığı soruşturma dahil olmak üzere birçok farklı konu görüşüldü." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Tillerson'ın Lavrov'a soruşturmayı desteklediğini bildirdiği kaydedildi. AA