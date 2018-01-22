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Tillerson: Türkiye'nin vatandaşlarını terörden koruma hakkı meşrudur

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'ndan endişeli olduklarını söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Tillerson itidal çağrısı yaptı.

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Tillerson: Türkiyenin vatandaşlarını terörden koruma hakkı meşrudur

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson İngiltere ziyaretinde Türkiye'nin Afrin operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'nin kendi vatandaşlarını terörist unsurlardan koruma konusundaki meşru hakkını tanıyor ve takdir ediyoruz." diyen Tillerson, sivil kayıplarının önüne geçilmesi için itidal çağrısı yaptı.

Tillerson, "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını çözmek adına beraber neler yapılabileceğini ele alıyoruz." ifadesini kullandı. ABD'li Bakan ayrıca, Suriye'nin kuzeyinde devam eden harekat konusunda endişeleri olduğunu da dile getirdi.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, tillerson, abd
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