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Tillerson: Suriye'de 'güvenli bölge' için Türkiye ile çalışabiliriz

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Afrin'e ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'nin kuzeybatısında oluşturulan 'güvenli bölge' için Türkiye ile çalışmak istediğini söyledi.

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Tillerson: Suriyede güvenli bölge için Türkiye ile çalışabiliriz

İngiltere'den Paris'e seyahat eden ABD Dışişleri bakanı Rex Tillerson yanındaki muhabire açıklamalarda bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin, Türkiye'nin meşru güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için Kuzeybatı Suriye'de oluşturmaya çalıştığı 'güvenli bölge' için Türkiye ile çalışmak istediğini söyledi.

"Türkiye'nin vatandaşlarını terörden koruma hakkı meşrudur"

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson bugün gerçekleştirdiği İngiltere ziyaretinde de Türkiye'nin Afrin operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'nin kendi vatandaşlarını terörist unsurlardan koruma konusundaki meşru hakkını tanıyor ve takdir ediyoruz." diyen Tillerson, sivil kayıplarının önüne geçilmesi için itidal çağrısı yaptı.

Tillerson, "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını çözmek adına beraber neler yapılabileceğini ele alıyoruz." ifadesini kullandı. ABD'li Bakan ayrıca, Suriye'nin kuzeyinde devam eden harekat konusunda endişeleri olduğunu da dile getirdi.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Rex Tillerson, suriye, abd, Zeytin Dalı Harekatı
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