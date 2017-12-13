Tillerson: Kuzey Kore ile ön koşulsuz görüşmeye hazırız

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, başkent Washington merkezli Atlantic Council adlı düşünce kuruluşunda 2017 yılı dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Kore konusuna değinen Tillerson, "Diplomatik açıdan daha önce belirttik; Kuzey Kore ne zaman konuşmak isterse biz hazırız. İlk toplantıyı ön koşulsuz yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Görüşmeye hazır olduklarını belirten Tillerson, Kuzey Kore'den silahlarını bırakmasını beklemenin "çok da işe yaramayacağını" söyledi.

"Diplomatik çabaların sona ermesi durumunda askeri seçenek devreye girer"

"Sadece elindeki programı bırakırsan seninle görüşmeye hazırız diye masaya çağırmak çok da gerçekçi değil." diyen Tillerson, diplomatik çabaların sona ermesi durumunda ise askeri bir rolün devreye gireceğini anlattı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Tillerson arasında Kuzey Kore politikası noktasında görüş ayrılıkları daha önce basına yansımıştı. Başkan Trump, Kuzey Kore'ye karşı daha sert bir söylem kullanırken, Tillerson ise diplomasinin önemine vurgu yapıyor.

AA