  • 07 TEMMUZ 2017, CUMA

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Tillerson, Katar krizini görüşmek üzere Kuveyt'e gidecek

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Katar kriziyle ilgili görüşmeler yapmak üzere 10 Temmuz'da Kuveyt'e bir ziyaret gerçekleştirecek.

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Tillerson, Katar krizini görüşmek üzere Kuveyte gidecek

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında devam eden krizle ilgili görüşmeler yapmak üzere 10 Temmuz'da Kuveyt'i ziyaret edeceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tillerson'ın, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah'ın davetiyle bu ülkeye gideceği kaydedildi.

Tillerson'ın, 7-8 Temmuz'da Hamburg'da yapılacak G-20 Zirvesi'ne katılacağı, daha sonra Ukrayna'ya geçip 9-10 Temmuz tarihlerinde de Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen pazartevi günü Katar kriziyle ilgili son gelişmeleri Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda ayrı ayrı görüşmüştü. AA

Etiketler: ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, katar, Rex Tillerson
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