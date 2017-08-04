  • 04 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Tillerson ile İbadi telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'yi telefonla arayarak Irak'ın toprak bütünlüğüne verdikleri desteği yinelediği belirtildi.

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Tillerson ile İbadi telefonda görüştü

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tillerson görüşmede, terör örgütü DEAŞ'a karşı elde edilen zaferlerden dolayı İbadi'yi tekrar kutladı ve savaş alanındaki ikili dayanışmadan övgüyle söz etti.

DEAŞ sonrası Irak'a yardıma devam edeceklerini belirten Tillerson, ülkesinin Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğunu ve anayasaya saygı gösterdiğini yineledi.

İbadi ise terörle mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürüp, tüm Irak topraklarını kurtararak istikrarı geri getireceklerini vurguladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi parti temsilcileriyle yaptığı toplantı sonrası, 25 Eylül'de "bağımsızlık referandumu" düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Irak Başbakanı İbadi ise 26 Temmuz'da yaptığı açıklamada, referandum kararının anayasaya aykırı olduğunu ve sonucu tanımayacaklarını bildirmişti.

Terör örgütü DEAŞ ile mücadelede IKBY'ye en çok desteği veren ABD başta olmak üzere birçok ülke referandum kararına karşı çıkıyor.

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