Tillerson: Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması birkaç yıl sürebilir

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının birkaç yıl sürebileceğini söyledi.

Fransa'yı ziyaret eden Tillerson, Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararı hakkındaki soruya yer belirleme, inşaat planı, yetkilendirme ve büyükelçilik binasının inşa edilmesinin "biraz zaman alacağı" yanıtını verdi.

Tillerson, "Bu yıl olmaz, muhtemelen 2018'de de gerçekleşmez." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı ayrıca Trump'ın kararının "Kudüs için herhangi bir nihai statü ifade etmediğini" belirterek, Kudüs'ün sınırlarının Filistinliler ile İsraillilerin üzerinde "müzakere edip karar vereceği" bir konu olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA