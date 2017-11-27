TİKA’nın bisikletleri Kenyalı kızların hayatını değiştirdi

Afrika'nın doğusunda yer alan Kenya’nın bazı köylerinde yaşayan kız çocukları için okula gitmek bütün günlerine mal oluyor.

Düzenli okul servisi sisteminin olmadığı köylerde, maddi durumu iyi olan çocuklar yatılı okullarda okurken, yoksul çocuklar her gün okula gidip gelebilmek için kilometrelerce yol yürüyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), okula giderken uzun süre yürümek zorunda kalan kızlara 200 bisiklet armağan etti, öğrencilerin hayatı değişti.

Shinyalu kasabasında yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Diana Mulemi, okula gidebilmek için her sabah 2 saat yürümek zorunda kaldığını söyledi. Bu nedenle okulu bırakmayı bile düşünen Mulemi’nin imdadına TİKA yetişti.

Günde 5 kilometre yol yürümek zorunda kalan Mulemi okuluna artık TİKA’nın verdiği bisikletiyle gidip geliyor.

Doktor olmak isteyen Mulemi, “Bisikletle derslerim ve okul hayatım daha iyi olacak. Artık derste yorgunluktan uyumak zorunda kalmayacağım ve derslerime daha fazla konsantre olacağım. Bize yardım ettiği için Türk halkına çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Okulu bırakmak zorunda kalıyorlar

Mulemi, arkadaşlarının çoğunun, uzaklıktan dolayı haftada yalnızca birkaç gün okula gidebildiğini söyleyerek "Bazılarının aileleri ise geç saatlerde eve dönmelerinden korktukları için izin vermedi. Bu yüzden çok sayıda arkadaşım okulu bıraktı." diye konuştu.

Kakamega'daki Lugala Lisesinde öğretmenlik yapan Juddy Opele ise okula yürüyerek gelip giden kız öğrencilerin yolda taciz ve istismara uğradığını söyledi. Opele, TİKA’nın dağıttığı bisikletler sayesinde kız öğrencilerin kendilerini güvende hissedeceğini de vurguladı.

İmkansızlıklar ve tehlikeler nedeniyle bu yıl lise bir ve ikinci sınıfta okuyan 15 kız öğrenci okulu bırakmıştı.

Kaynak: AA