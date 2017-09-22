TİKA’dan Ukrayna'ya eğitim desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ukrayna’da finans uzmanı yetiştiren Harkiv Mali Enstitüsü’nde iki bilgisayar sınıfı açtı.

Enstitüde düzenlenen açılış törenine Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel, TİKA Ukrayna Program Koordinatörü Hacı Bayram Bolat, Harkiv Maliye Enstitüsü Rektörü Kostyantın Serdyukov ve Harkiv Belediyesi yetkilileri katıldı.

Büyükelçi Tezel, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye – Ukrayna ilişkilerinin olumlu dönemden geçtiğini söyleyerek, “Ukrayna’yı her alanda desteklemeye çalışıyoruz. Ukrayna’nın kendi ayakları üzerinde sağlam durmasını istiyoruz. Bu sadece dostane temenni değil, aynı zamanda çıkarlarımızın gereğidir.” dedi.

TİKA Ukrayna Program Koordinatörü Bolat ise, 2014’ten bu yana Türkiye’nin üst üste en çok kalkınma ve insani yardımı yapan en cömert ülke seçildiğine dikkat çekti. TİKA’nın Ukrayna çapında hayata geçirdiği belli başlı proje ve faaliyetlere değinen Bolat, “Finans sistemi devletin omurgasıdır. Devletteki istikrar, finans sisteminin düzgün işleyişiyle başlar. Bu anlamda mali sektör için uzman yetiştiren enstitü ile iş birliği sayesinde Ukrayna’nın finansal istikbaline katkıda bulunacağız.” şeklinde konuştu.

Bolat, Harkiv Mali Enstitüsünün teknik altyapısını yenilemek suretiyle enstitünün kamu finans sistemine daha büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Harkiv Maliye Enstitüsü Rektörü Kostyantın Serdyukov ise, “Enstitümüz köklü bilimsel gelenekler ve manevi zenginlik ile meşhurdur. Mezunlarımız, Ukrayna’nın kamu maliye ve ekonomisinin değişik alanlarında istihdam edilmektedir. Ancak bizim tüm zenginliklerimize rağmen maddi anlamda bazı sıkıntılarımız vardı. TİKA bize tam zamanında çok önemli bir destek sağladı.” ifadelerini kullandı.