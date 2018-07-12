TİKA'dan Tacikistan'a sağlık desteği

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın talebi üzerine yapılan tadilat sonrasındaki açılışa, Tacikistan Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nasim Olimzoda Hoca, Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Ali Rifat KÖKSAL ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er katıldı.

Tacikistan Sağlık Bakanı Olimzoda, sağlık alanında TİKA’nın gerçekleştirmiş olduğu projelerden son derece memnun olduklarını ve TİKA ile olan verimli iş birliklerinin ilerleyen dönemde de artarak devam etmesini arzuladıklarını söyledi.

TİKA'nın tamamladığı proje ile hastanenin üçüncü katına 33 yataklı çocuk enfeksiyon bölümü oluşturuldu ve hastanenin kapasitesi artırıldı. Hasta odalarının yanı sıra yoğun bakım, acil servis, doktor ve hemşire odalarının da bulunduğu bölümün tadilatı yapıldı, buralardaki malzemeler yenilendi.

Kaynak: AA