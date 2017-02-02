  • 03 ŞUBAT 2017, CUMA

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Buradasınız : » » TİKA'dan Senegal’e Türkçe öğrenim desteği

TİKA'dan Senegal’e Türkçe öğrenim desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Senegal’in başkenti Dakar’daki Türkçe Dil Merkezi'ni yenileyerek eğitim ve öğretime hazır hale getirdi.

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TİKAdan Senegale Türkçe öğrenim desteği
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Genelkurmay Başkanlığı ve Senegal Genelkurmay Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, Senegalli askerlere Türkçe öğretmek amacıyla Cap Manuel kentindeki askeri bölgede Türkiye'nin kullanımına tahsis edilen binanın TİKA tarafından yenilendiği belirtildi.
 
Askeri bölgede yer alan merkez, Senegalli askerlerin yanı sıra Türkçe öğrenmek isteyen diğer vatandaşlara da hizmet verecek.
 
Senegal'deki Cheikh Anta Diop Üniversitesi bünyesinde geçen yıl açılan Türk Dili Kürsüsünün ardından, TİKA'nın tadilat ve onarımını yaptığı merkez sayesinde iki ülke arasındaki kültürel iş birliğinin artırılması hedefleniyor.
 
Etiketler: TİKA, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, senegal, türkçe dersleri
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