TİKA’dan Romanya’da sağlık eğitimine destek

TİKA'nın desteğiyle Türk Üroloji Derneği, Avrupa Üroloji Derneği ve Romanya Laparoskopi, Endoskopi ve Robotik Üroloji Kulübü tarafından gerçekleştirilen 8. İleri Laparoskopik Üroloji Kursu'na Türkiye, Romanya, Almanya, Ürdün, Azerbaycan, Fas ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden eğitimci ve kursiyer doktorlar katıldı.

Kursun ilk gününde, sunumların ardından eğitim kutuları ve canlı hayvanlar üzerinde laparoskopik ve robotik üroloji eğitimi verildi. İkinci gün ise Almanya, Romanya ve Türkiye’den alanında uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilen canlı ameliyatlar video konferans sistemi ile katılımcılara izletildi.

Öte yandan eğitimci doktorlar laparoskopik ve robotik üroloji konusunda geliştirilen yeni yöntemler hakkında da bilgilerini paylaştı.

Faaliyet gösterdiği coğrafyalarda sağlık projelerine önemli destekler veren TİKA, Romanya’da, Bükreş ve Cluj Napoca’da gerçekleştirilen sağlık eğitimleriyle birlikte Köstence, Tulça ve Mangalya’da da sağlık ekipmanı desteği sağlanmıştı.

Kaynak: AA