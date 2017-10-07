  • 07 EKIM 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.619
    EURO 4.245
  • BIST 104137.48
    ALTIN 148.332
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » TİKA'dan Özbekistan'daki engellilere destek

TİKA'dan Özbekistan'daki engellilere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca, Özbekistan'daki 150 engelliye tekerlekli sandalye dağıtıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
TİKAdan Özbekistandaki engellilere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Özbekistan'daki 150 engelliye tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Sandalyelerin teslimi amacıyla Özbekistan Sağlıklı Evlat Vakfı binasında tören düzenlendi.

TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Daire Başkanı Ali Özgün Öztürk, burada yaptığı konuşmada, Başkanlığın Özbekistan'da 20 yılı aşkın bir süredir çeşitli alanlarda çok başarılı faaliyetler yürüttüğünü belirterek, Sağlıklı Evlat Vakfının TİKA'nın bu ülkede en verimli ve uyumlu çalıştığı kuruluşlardan olduğunu söyledi.

Sağlıklı Evlat Vakfı Başkanı Svetlana İnamova da TİKA'nın Özbekistan'da uzun yıllardan bu yana çok sayıda proje gerçekleştirdiğini dile getirerek, özellikle sağlık alanında hayata geçirilen projelerin önemine işaret etti.

İnamova, Başkanlığın hediye ettiği sandalyelerin Taşkent, Fergana, Nevai ve Sirderya kentlerinde yaşayan sosyal korumaya muhtaç engelli yetişkin ve çocuklara verileceğini belirterek, yardımlarından dolayı TİKA'ya, Türk halkına ve hükümetine teşekkür etti.

TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali İhsan Çağlar da amaçlarının engellilerin hayatını kolaylaştırmak ve iyileştirmek olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından, engelli çocuk ve yetişkinlere tekerlekli sandalyeleri teslim edildi.

Etiketler: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınc, özbekistan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER