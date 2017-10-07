TİKA'dan Özbekistan'daki engellilere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Özbekistan'daki 150 engelliye tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Sandalyelerin teslimi amacıyla Özbekistan Sağlıklı Evlat Vakfı binasında tören düzenlendi.

TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Daire Başkanı Ali Özgün Öztürk, burada yaptığı konuşmada, Başkanlığın Özbekistan'da 20 yılı aşkın bir süredir çeşitli alanlarda çok başarılı faaliyetler yürüttüğünü belirterek, Sağlıklı Evlat Vakfının TİKA'nın bu ülkede en verimli ve uyumlu çalıştığı kuruluşlardan olduğunu söyledi.

Sağlıklı Evlat Vakfı Başkanı Svetlana İnamova da TİKA'nın Özbekistan'da uzun yıllardan bu yana çok sayıda proje gerçekleştirdiğini dile getirerek, özellikle sağlık alanında hayata geçirilen projelerin önemine işaret etti.

İnamova, Başkanlığın hediye ettiği sandalyelerin Taşkent, Fergana, Nevai ve Sirderya kentlerinde yaşayan sosyal korumaya muhtaç engelli yetişkin ve çocuklara verileceğini belirterek, yardımlarından dolayı TİKA'ya, Türk halkına ve hükümetine teşekkür etti.

TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali İhsan Çağlar da amaçlarının engellilerin hayatını kolaylaştırmak ve iyileştirmek olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından, engelli çocuk ve yetişkinlere tekerlekli sandalyeleri teslim edildi.