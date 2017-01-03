TİKA’dan Özbekistan'a tıbbi donanım desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Özbekistan’ın Harezm vilayetinde bulunan Onkoloji Dispanseri ve Cumhuriyet İhtisaslaştırılmış Üroloji Merkezi Harezm Bölümü’ne tıbbi donanım desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, proje kapsamında, TİKA ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde Özbekistan’da görevlendirilen Ankara Numune Hastanesi Üroloji Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Yılmaz Aslan'ın söz konusu hastanelere temin edilen tüm cihazların kontrolünü yaptığı belirtildi.

Hastane yetkililerine cihaz ve ekipmanların kullanımı hakkında bilgi de veren Aslan, Üroloji Merkezi'nin başhekiminin de aralarında bulunduğu Özbek ürologlarla iki hastanın ameliyatına girdi.

Bir yılda Üroloji Merkezi'nde 2 bin 500 ve Onkoloji Dispanseri'nde 4 bin 500 hasta tedavi görüyor. AA