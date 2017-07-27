TİKA'dan Meksika ve Honduras'a yardım

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) organizasyonunda Meksika, Honduras ve Türkiye'den uzmanlar Orta Amerika ülkelerinin bazılarında görülen orman zararlılarıyla mücadele kapsamında karşılıklı çalışma ziyaretleri gerçekleştirdi.

TİKA Meksika Program Koordinasyon Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Orta Amerika'nın kimi bölgelerinde görülen güney çam böceği zararlısıyla mücadele çerçevesinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Zararlıları ile Mücadele Dairesi Başkanlığından bir heyetin Honduras'ta çalışma ziyaretinde bulunarak yetkililere Türkiye'nin tecrübelerini aktardığı bildirildi.

Açıklamada, güney çam böceği zararlısıyla yakın bir türün Türkiye'de de olduğu, bu böcekle mücadele eden başka bir böceğin Türkiye tarafından daha önce üretildiği ve başarı sağlandığı belirtildi.

Meksika ile Honduras'tan gelen ve böceğe karşı daha önce bir çözüm bulamayan uzman ekiplerin 2016'da Artvin ve Trabzon'daki Orman Genel Müdürlüğü laboratuvarlarındaki çalışmaları yerinde incelediği kaydedilen açıklamada, daha sonra Honduras'a giden Türkiye'den bir bilim ekibinin ülkedeki ormanlık alanlarda inceleme yaptığı ve söz konusu zararlıyla mücadele eden iki yararlı tür keşfettiği kaydedildi.

Açıklamada, Honduraslı yetkililerin ülkeleri ile Meksika, Belize, Guatemala, El Salvador ve Nikaragua'daki orman dokusuna ciddi zararlar veren güney çam böceğiyle savaşacak iki yararlı tür bulunmasıyla sonuçlanan çalışmadan dolayı Türkiye'ye teşekkür ettikleri ifadesine yer verildi.

Bölgede, güney çam böceğine son 10 yılda rastlandığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, zararlının, bitki örtüsünün iklim değişikliği sonucu görülen kuraklığa bağlı olarak yeterli su alamamasıyla yayıldığı vurgulandı.