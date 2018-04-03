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TİKA'dan Lübnan'daki Suriyelilere gıda ve battaniye yardımı

Dünyanın birçok yerine insani yardım götüren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'daki Suriyeli sığınmacılara temel gıda ve battaniye yardımı yaptı.

03 Nisan 2018 Salı 11:40





