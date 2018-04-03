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Buradasınız : » » TİKA'dan Lübnan'daki Suriyelilere gıda ve battaniye yardımı

TİKA'dan Lübnan'daki Suriyelilere gıda ve battaniye yardımı

Dünyanın birçok yerine insani yardım götüren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'daki Suriyeli sığınmacılara temel gıda ve battaniye yardımı yaptı.

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TİKAdan Lübnandaki Suriyelilere gıda ve battaniye yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın başkenti Beyrut'un kuzeyindeki Harisa bölgesinde zor şartlar altında yaşamını sürdüren 210 Suriyeli aileye yaklaşık 7,5 ton gıda ve 420 battaniye gönderdi.

Dağıtılan gıda malzemeleri, her bir ailenin yaklaşık 2 aylık ihtiyacını karşılayacak.

Lübnan'daki Suriyeli sığınmacılar, işsizlik ve yoksulluk gibi önemli sorunların yanında eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorluk çekiyor, çalışma izni olmadığından geçimlerini çoğu zaman yardımlar sayesinde sağlıyor.

TİKA, Lübnan'da Suriye'deki çatışmalardan etkilenerek ülkesinden ayrılan göçmenlere destek olmaya devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, TİKA, Suriyeli sığınmacılar, gıda yardımı
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