TİKA'dan Kosova'da eğitime destek

Kosova'nın kuzeyindeki Mitrovica'da faaliyet gösteren Andon Zako Çajupi İlkokulu ile Hasan Priştina Ekonomi Meslek Lisesinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restore edilen sınıf ve laboratuvarlar törenle hizmete açıldı.

Mitrovica'daki ilkokulda düzenlenen törene Mitrovica Belediye Başkanı Agim Bahtiri, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, TİKA'nın Kosova Koordinatörü Hasan Burak Ceran, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Büyükelçi Kılıç, burada yaptığı konuşmada, TİKA'ya bu okullara yardımları için teşekkür etti.

Türkiye'nin Kosova'ya eğitim alanı başta olmak üzere diğer alanlarda da desteğe devam edeceğini ifade eden Kılıç, TİKA'nın bu ülkedeki çalışmalarından dolayı gurur duyduklarını dile getirdi.

Ülkenin geleceği olan öğrencilere yardımlarının devam edeceğini kaydeden Kılıç, "Özellikle eğitim alanında bu güzel gençlerin, çocukların en iyi şekilde yetişmesi, en iyi koşullarda eğitim alabilmeleri için bizler de bundan sonra da elimizden gelen tüm desteği sağlamaya, sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz çünkü istediğimiz tek şey var bu güzel ülkenin, bu dost ve kardeş ülkenin çok güzel parlak bir geleceğe sahip olması ve o geleceği yaratacak olan gençlerin iyi bir eğitim alması." diye konuştu.

Bahtiri de TİKA ve Büyükelçiye teşekkürlerini ifade ederek Türkiye'nin gerek savaş öncesi gerek savaş sırasında ve sonrasında Kosova'ya yardım ettiğini hatırlattı.

İki ülke arasında özel bir ilişkinin bulunduğunu vurgulayan Bahtiri, "Eğitime yardım demek, bu ülkenin geleceğine de yardım demektir. Çünkü burada bilgi, gelişim ve iyi olan her şey başlıyor." dedi.

Okul Müdürü Melihate Mela, TİKA'ya teşekkür ederek ileride de Türk Büyükelçiliği ile iş birliğine devam edeceklerini söyledi.

Törenin ardından okulun Türk ve Arnavut öğrencileri tarafından hazırlanan şarkı ve halk oyunları gösterileri izlendi.

İlkokuldaki tören sonrasında iki bilgisayar laboratuvarı yenilenen ve 34 bilgisayar bağışlanan Hasan Priştina Ekonomi Meslek Lisesinde de tören düzenlendi.

Lise müdürü Avdullah Bejtullahu, Büyükelçi Kılıç ve TİKA Koordinatörü Ceran'a yapılan yatırımlardan dolayı teşekkür ederek öğrencilerin artık teori derslerinin yanı sıra pratik de yapabileceklerini söyledi.

TİKA, Andon Zako Çajupi İlkokulunda Türk ve Arnavut öğrencilerin okuduğu iki sınıf, eğitim ve teknolojik ekipman laboratuvarları ile genel altyapısını restore ederken Hasan Priştina Ekonomi Meslek Lisesinde de 34 bilgisayarlı iki laboratuvarı onardı.