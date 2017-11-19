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TİKA'dan Kolombiyalı esnafa ekipman desteği

TİKA, Kolombiya'nın Pacho kentindeki pazar yerinde esnaflık yapan 60 aileye ekipman desteği sağladı.

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TİKAdan Kolombiyalı esnafa ekipman desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kolombiya’nın Pacho kentindeki pazar esnafına ekipman yardımında bulundu.

TİKA'nın yazılı açıklamasında Cundinamarca yönetim bölgesindeki kentin pazar yerinde esnaflık yapan 60 aileye, "Hidrolik krikolar, ürün sergileme ve çalışma tezgahları, ağır yük taşıma araçları" gibi ihtiyaç duyulan ekipmanların törenle teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, Pacho Belediye Başkanı Ronald David Rangel'in törende yaptığı konuşmada Türkiye'ye teşekkür ettiği ve yardımın hizmet sektörüne canlılık getirerek ailelere ve özellikle evlerinin geçimi sağlayan kadınlara güç vereceğini ifade ettiği aktarıldı.

Pacho Belediyesi Tarımsal ve Ekonomik Kalkınma Genel Sekreteri Jose Alvaro Hernandez'in de söz konusu pazar yerinin çalışanlarının çoğunluğunun kadın olduğunu belirterek çalışmanın önemine vurgu yaptığı bildirildi.

Esnaf Rosalba Cifuentes'in de TİKA'nın desteğinin üreticiyi daha fazla çalışmaya teşvik ettiği ve ürünleri artık daha iyi koşullarda satışa sunabileceklerini ifade ettiği belirtildi.

TİKA'nın Latin Amerika'daki projeleriyle "Kırsal kalkınma ve ekonomik faaliyetleri" güçlendirme süreçlerine önemli katkılar sağladığına değinilen açıklamada, törenin ardından TİKA yetkililerinin, Rangel'in ve kamu temsilcilerinin, gelecekteki projelerin değerlendirildiği bir istişare toplantısı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Etiketler: Kolombiya, TİKA
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