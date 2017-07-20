TİKA'dan Kolombiya üniversitesine ekipman desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kolombiya'daki Antioquia Üniversitesine tıbbi eğitim ve çalışmalarda kullanılacak hasta simülatörü ve teknolojik ekipman desteğinde bulundu.

Antioquia yönetim bölgesinin başkenti Medellin'deki üniversitenin Hemşirelik Fakültesi öğrencileri ve akademisyenlerinin yararlanacağı tam donanımlı hasta simülatörü, ilaç tanıma programı yüklü bilgisayar ve yaşamsal belirti monitörü törenle yetkililere teslim edildi.

Hemşirelik Fakültesi Dekanı Lina Maria Zuleta Vanegas, törende yaptığı konuşmada, TİKA tarafından temin edilen ve yaklaşık 700 lisans ve lisansüstü öğrenciye yönelik kullanılacak ileri teknolojiye sahip ekipmanların eğitimlerindeki kapasitenin artırılması bakımından çok önemli bir katkı olduğunu vurguladı.

TİKA Bogota Program Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Özkan, üniversite yetkilileri ve akademisyenlerin katıldığı törenin ardından ekipmanlar tanıtıldı.

Üniversite yetkilileri bu destekten dolayı Türk hükümeti ve TİKA'ya teşekkür etti. AA