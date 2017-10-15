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Buradasınız : » » TİKA'dan Gazze'de 2 bin 250 kişiye konut

TİKA'dan Gazze'de 2 bin 250 kişiye konut

Gazze'deki Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından TİKA'nın Gazze'de yaptırdığı 20 bloktan oluşan konut projesininden faydanalanacak kişiler için kura çekimi yapıldı.

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TİKAdan Gazzede 2 bin 250 kişiye konut

Gazze'deki Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından TİKA'nın Gazze'de yaptırdığı 20 bloktan oluşan konut projesininden faydanalanacak kişiler için kura çekimi yapıldı.

Kura çekim töreninde konuşan Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Mufid Hasayine, kura işleminin elektronik yöntemle gerçekleştiğini belirterek, "Konutlar İsrail savaşında evleri tamamen yıkılan ve yoksul aileler arasında dağıtılacaktır." dedi.

Konutlardan faylanacak kişilerin TİKA ile organize halinde muhtaç kişiler arasından seçildiğine dikkati çeken Hasayine, Türkiye'ye Filistin halkına verdiği destek için teşekkür etti.

TİKA'nın Gazze'deki konut projesi

TİKA, İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırı sonucu meydana gelen yıkım nedeniyle barınma ihtiyacını gidermek için 20 dönümlük arazi üzerine, 20 bloktan oluşan ve her blokta 16 daire bulunan bir proje hazırladı. Her biri 100 metrekare olarak planlanan 320 dairede, yaklaşık 2 bin 250 kişinin yaşamını sürdürmesi öngörülüyor. 

Etiketler: TİKA'dan Gazze'de 2 bin 250 kişiye konut
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