  • 31 MAYIS 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.469
    EURO 5.225
  • BIST 103869.02
    ALTIN 186.95
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » TİKA'dan Filistin'e tıbbi destek

TİKA'dan Filistin'e tıbbi destek

Dünyanın birçok yerine yardım götüren TİKA, Filistin'e sağlık alanındaki desteklerini sürdürüyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
TİKAdan Filistine tıbbi destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin'in El-Halil kentindeki El-Ehli Devlet Hastanesi'nde oksijen üretim ünitesinin açılışını yaptı.

TİKA Filistin Program Koordinatörü Bülent Korkmaz, hastanenin uzun süredir bu üniteye ihtiyaç duyduğunu ve daha önce İsrail'den bu hizmeti satın aldığını belirtti.

'Hastane Türkiye'nin desteğiyle donatıldı'

Türkiye'nin desteği ile hastanenin bu üniteye kavuştuğunu söyleyen Korkmaz, yılda 150 binden fazla hastaya hizmet veren hastanenin söz konusu yardımla ciddi oranda mali külfetten kurtulduğunu ifade etti.

TİKA'nın Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistin halkına birçok alanda destek sunmak için bir dizi proje yürütmeye devam ettiğini aktaran Korkmaz, Türkiye'nin desteğiyle, Gazze şeridinde inşa edilen Türkiye Filistin Dostluk Hastanesi'nin yüzde 95'lik kısmının yine Türkiye'nin desteği ile donatıldığını ve idaresinin Filistin Sağlık Bakanlığına devredilmesi için çalışıldığını belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, TİKA;
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER