TİKA'dan Brezilya'ya tıbbi yardım

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Kanserli Çocukları Tedavi Enstitüsüne tıbbi ekipman yardımında bulundu.

TİKA'nın sağladığı tıbbi ekipmanlar, enstitüde düzenlenen törenle teslim edildi.

Türkiye’nin Sao Paulo Başkonsolosluğunun organizasyonuyla enstitüye yapılan yardım, TİKA’nın Brezilya’da tamamladığı ilk proje oldu.

Enstitü, tedavi edilemeyen veya ileri aşamadaki kanser ve hematolojik hastalıkları olan çocuklara tedavi imkanı sağlıyor.

Öte yandan Başkonsolosluk ve TİKA temsilcileri, doğum sonrası bakım ünitesi katının yenilenmesi ve tıbbi ekipman desteği talebinde bulunan Sao Paulo Amparo Maternal Kadın ve Çocuk Hastanesini ziyaret ederek iş birliği imkanlarını ele aldı.

Türkiye’nin Sao Paulo Başkonsolosu Serkan Gedik, TİKA temsilcisiyle Sao Paulo Belediyesi Sosyal Yardımlar ve Kalkınma Sekreteri Filipe Sabara’yı da ziyaret etti.