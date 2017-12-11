TİKA'dan Bosna Hersek Haber Ajansı'na ekipman desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), medya alanında uzun yıllardır önemli konumda bulunan Bosna Hersek Federasyonu Haber Ajansı (FENA)'nın, 2016'da başlattığı video haber servisine TİKA tarafından destek verilerek söz konusu servis tam kapasiteye ulaşmış oldu.

Söz konusu destekle FENA Haber Ajansının hizmet ve altyapısının iyileştirilmesi, kamuya daha kaliteli hizmetlerin sunulması ve ülkedeki medya sektörünün güçlendirilmesi hedefleniyor.

FENA Müdürü Elmir Huremoviç, "TİKA tarafından temin edilen görüntü ve ses ekipmanları sayesinde geçen sene kurduğumuz video servisimiz tam kapasiteye ulaşmış oldu. Söz konusu proje sayesinde FENA'nın habercilik sektörüne önderlik yapması devam edecek, kullanıcılarımıza sunduğumuz hizmetlerimiz daha da kaliteli olacak." dedi.

TİKA'dan daha önce de önemli destekler aldıklarını ifade eden Huremoviç, Türkiye ve halkına, Bosna Hersek’e yönelik sevgilerinden ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini sunarak iki ülke arasındaki güzel iş birliğinin devam etmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA