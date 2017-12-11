  • 11 ARALIK 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.831
    EURO 4.519
  • BIST 109027.16
    ALTIN 154.013
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » TİKA'dan Bosna Hersek Haber Ajansı'na ekipman desteği

TİKA'dan Bosna Hersek Haber Ajansı'na ekipman desteği

TİKA, Bosna Hersek Federasyonu Haber Ajansı (FENA) video haber servisine ekipman desteğinde bulundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
TİKAdan Bosna Hersek Haber Ajansına ekipman desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), medya alanında uzun yıllardır önemli konumda bulunan Bosna Hersek Federasyonu Haber Ajansı (FENA)'nın, 2016'da başlattığı video haber servisine TİKA tarafından destek verilerek söz konusu servis tam kapasiteye ulaşmış oldu.

Söz konusu destekle FENA Haber Ajansının hizmet ve altyapısının iyileştirilmesi, kamuya daha kaliteli hizmetlerin sunulması ve ülkedeki medya sektörünün güçlendirilmesi hedefleniyor.

FENA Müdürü Elmir Huremoviç, "TİKA tarafından temin edilen görüntü ve ses ekipmanları sayesinde geçen sene kurduğumuz video servisimiz tam kapasiteye ulaşmış oldu. Söz konusu proje sayesinde FENA'nın habercilik sektörüne önderlik yapması devam edecek, kullanıcılarımıza sunduğumuz hizmetlerimiz daha da kaliteli olacak." dedi.

TİKA'dan daha önce de önemli destekler aldıklarını ifade eden Huremoviç, Türkiye ve halkına, Bosna Hersek’e yönelik sevgilerinden ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini sunarak iki ülke arasındaki güzel iş birliğinin devam etmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, TİKA, Bosna Hersek, video haber servisi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER