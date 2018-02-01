TİKA’dan Arnavutluk’a eğitim desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arnavutluk'ta 3 ila 6 yaş yaklaşık 90 çocuğun eğitim gördüğü anaokulunun restorasyonunu yaparken, çevre düzenlemesi ve ısıtma sisteminde çalışmalar da gerçekleştirdi. TİKA ayrıca, anaokuluna mobilya donanımı sağladı.

Restorasyon dolayısıyla okulda düzenlenen törene Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, TİKA Tiran Koordinatörü Necip Özay Özütok, Belsh Belediye Başkanı Arif Tafani, milletvekilleri, aile ve yerel yönetim temsilcileri ile ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Yörük konuşmasında, TİKA'nın projelerini ülkedeki her şehre yayacaklarını söyledi.

"Arnavut kardeşleriyle yüzyıllardan beri omuz omuza, el ele beraber yürüdüklerini" anlatan Yörük, şöyle devam etti:

"Birlikte yürümeye de devam edeceğiz. Bu birlikte yürüyüşün somut simgesi olarak bugün burada, sizin güzel kasabanızdayız. Biz Arnavutluk’taki tüm kardeşlerimizi bizim coğrafi sınırımız olmasa bile gönlümüzdeki komşularımız, gönlümüzdeki kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Biz yeni temeller atmıyoruz, biz aslında var olan temellerimizi toprağın çok çok daha derinliklerine indiriyoruz. Sizlerin çocukları bizlerin de çocuklarıdır. Bizim inancımız odur ki destekleyen el, eleştiren dilden daha güçlüdür."

Belsh Belediye Başkanı Tafani de, Arnavutluk'taki Türk kurum temsilcilerinin açılışa katılmalarının ayrı bir önemi olduğunu vurguladı.

Anaokulunun restorasyonunu belediyedeki en önemli yatırımlar arasında gösteren Tafani, "Bu yatırım sayesinde mevcut kreş tamamen dönüşerek asil bir görüntüye kavuştu. Desteklerinden dolayı TİKA ile büyük ve dost Türk halkına şükranlarımızı ifade ediyoruz. Bu çalışma nedeniyle hayran kaldım. TİKA'nın bu yatırımı sayesinde kreşteki çocuklar mükemmel imkanları olan bir ortam sahip olacak" dedi.

Elbasan Milletvekili Musa Ulqini ise Belsh'in çok fazla yatırıma ihtiyacı olduğunu ifade ederek, TİKA'nın bu yatırımını "mükemmel" şeklinde nitelendirdi.

Kaynak: AA