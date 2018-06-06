TİKA'dan Arakanlı Müslümanlara gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arakanlı Müslümanlara 5 bin gıda paketi ulaştırdı.

TİKA'dan yapılan açıklamada yardımların, erişimin zor olmasına rağmen Arakan eyaletinin 4 ayrı bölgesindeki kamp ve köylere ulaştırıldı.

Acil ihtiyacı bulunan aileleri belirleyen TİKA, 5 bin gıda paketini 22 ayrı kampa ulaştırarak 25 bin Arakanlı Müslüman'a nohut, yağ, süt, şeker, meyve suyu ve geleneksel tatlı sağladı.

TİKA, ayrıca Arakanlılar için 500 kişilik iftar verdi.

Bangladeş'teki kamplarda kalan Arakanlı Müslümanlara her gün 30 bin kişiye sıcak yemek ulaştıran TİKA, Yangon şehrinde yaşayan Müslümanlara yönelik gıda yardımı ve 700 kişilik iftar verecek.

Kaynak: AA