TİKA'dan Angola'daki çocuk hastanesine donanım desteği

Türkiye'nin Luanda Büyükelçiliği, TİKA ve Lwini Vakfı iş birliğiyle Angola'daki David Bernardino Çocuk Hastanesi'ne tıbbi donanım desteği verdi.

Angola'daki kardiyak sıkıntıları çeken çocukların yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi amacıyla TİKA tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında ultrason ekokardiyografi cihazı, el tipi nabız oksimetre, elektrokardiyografi, yenidoğanlar ile çocuklar için tansiyon aleti ve taşınabilir pıhtı analiz makinesi temin edildi.

Tıbbi cihazlar, nasıl kullanılacaklarıyla ilgili verilen eğitimin ardından düzenlenen törenle hastane yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: AA