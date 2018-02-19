TİKA'dan Afganistan'da kadınlara mesleki eğitim

Afganistan'ın Aybek ilinde 150 kursiyere Kur'an-ı Kerim, okuma yazma, halı dokumacılığı, dikiş-nakış ve Türkçe kursları verilmeye başlandı.

Kursların açılış törenine Semengan Valisi Abdul Kerim Haddam, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Program Koordinatörü Zeki Bulduk, Koordinatör Yardımcıları Savaş Gündüz ve Ramazan Aslantürk, Semengan Sosyal ve Çalışma İşleri Müdürü İkramuddin Berfeki, Adliye Müdürü Sayed Refiullah Safavi, Çevre Koruma Müdürü Abdul Hadi Azizi, Kadın İşleri Müdürü Hatice Hasani, davetliler, usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Semengan Valisi Haddam, 6 ay sürecek kursların Türkiye'nin Afganistan'ın kalkınması, ilerlemesi konusunda büyük katkılar sağladığını belirtti. Haddam, Türk milletinin Afgan kardeşlerini en zor durumlarda bile yalnız bırakmayıp desteğini sürdürdüğünü ifade etti. Haddam, "TİKA'nın desteğiyle bugün Semengan vilayetinde kadınlara yönelik mesleki eğitim ortamı sağlandı, kursiyerler iyi eğitim alarak kurs bitiminde kendine ve topluma faydalı kişiler olarak hizmet yapacaklar." dedi. Vali Haddam, TİKA'ya desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

TİKA Program Koordinatörü Bulduk, mesleki eğitim ortamının tüm donanımının iş birliği içinde sağlandığını söyleyerek "Adını Delhi Türk Sultanlığının kurucusu Kudbettin Aybek’ten alan, Zerdüştlüğün ve Pehlivan Rüstem’in başşehri olan Aybek ilinde böyle bir kurs hizmetine TİKA olarak vesile olmaktan mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Semengan Çalışma ve Sosyal İşler Müdürü Berfeki de düzenlenen kursların faydaları hakkında kısa bilgi verdi. Berfeki, 6 ay sürecek mesleki kurslardan eğitim alan kursiyerlerin iyi bir meslek sahibi olarak aile ekonomisine katkıda bulunacağını kaydetti.

Kaynak: AA