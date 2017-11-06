  • 06 KASIM 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » TİKA'dan Afganistan'a eğitim desteği

TİKA'dan Afganistan'a eğitim desteği

TİKA, Afganistan’da sağlık alanında önemli çalışmaları bulunan Dr. Rıfkı Kamil Urga’nın hatırasını yaşatmak amacıyla Kabil Tıp Üniversitesi'nin amfilerini yeniledi.

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TİKAdan Afganistana eğitim desteği

Türk-Afgan kardeşliğinin sembolü olan Urga'nın ismini ve hatırasını yaşatmak için binlerce gencin eğitim gördüğü üniversitenin amfileri tadilattan geçirildi.

Kurum, her bir amfiye başta Urga olmak üzere tıp alanında o dönem üstün hizmet veren doktorların ismini verdi.

Yaklaşık 4 bin tıp öğrencisinin eğitim gördüğü üniversitede toplam bin 10 kişilik 5 amfiyle öğrenciler, modern ortamda ders görme imkanına kavuştu.

Afganistan Başbakanı Abdullah Abdullah da TİKA'nın düzenlediği bir programda, söz konusu projeyi duyunca çok sevindiğini ifade ederek, bahse konu amfilerin sıralarında öğrenci olarak oturduğunu anımsattı.

Abdullah, TİKA'nın bu çalışmasıyla geçmişin ve hatıralarının tazelendiğini belirtti.

Afganistan’da 90 yıl önce Afganistan Kralı Emanullah Han, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ten sağlık alanında hizmet vermesi için özel bir tabip gönderilmesi ricası üzerine Atatürk, Dr. Rıfkı Kamil Urga’yı görevlendirmişti.

Bu ülkede 17 yıl hizmet veren Urga, Afganistan’ın ilk tıp fakültesi olan Kabil Tıp Fakültesinin temellerini atarak aynı yıllarda Mektebi Tıbbiye isimli okulda ders verdi. Afganistan’ın ilk hekimleri diplomalarını Urga’dan almıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: TİKA, Afganistan, destek
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